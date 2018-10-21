مهند مجدي: حققنا مكاسب فنية عديدة من بطولة الحريري

أكد مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في لبنان، إن الفريق حقق مكاسب عديدة من وراء المشاركة في بطولة الحريري الودية الدولية على مدار الأيام الماضية.



وأشار إلى أن المشاركة في البطولة بعد غياب 7 سنوات كان ضروريا لأهمية تواجد الأهلي في كافة المحافل الدولية، وتعزيز العلاقات الرياضية مع كافة الأندية والمؤسسات الخارجية، وهو ما ظهر خلال حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على إقامة تكريم خاص للنادي بمناسبة اليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على أول مشاركة له بالبطولة سنة 1993.



وأضاف أن الاستفادة الفنية كانت كبيرة بغض النظر عن النتائج ، من خلال الاحتكاك مع فرق تمثل مدارس كروية مختلفة من إفريقيا وآسيا، وهو ما يمثل إعدادا جيدا للفريق للمنافسة على البطولات الرسمية في الموسم الجاري.



وحرص مهند مجدي على توجيه الشكر للقائمين على البطولة؛ لحسن المعاملة وحفاوة الاستقبال خلال البطولة، كما وجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الالتزام الشديد من جانب الجميع.