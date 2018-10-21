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تعليم

اليوم.. اجتماع بمركز اللغات المتخصصة بآداب حلوان

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
عاطــــف خـــالد
قام مجلس إدارة مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان اليوم باجتماع برئاسة الدكتورة سهير عبد السلام عميد الكلية.

جاء ذلك وفقًا للصفحة الرسمية لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة وشهد الاجتماع حضور كل من : الدكتورة فاطمة عبد الصمد - وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رشا السيد صالح - مدير المركز الدكتور صلاح نصر الأكشر أستاذ بقسم اللغة الألمانية ، هيثم أحمد حسن الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، محمد نصر أحمد المراقب المالي والإداري.

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس إدارة مركز اللغات للأغراض المتخصصة جاء لمناقشة أهم موضوعات ومستجدات المركز للعام الجامعي 2018 /2019.


اليوم.. اجتماع بمركز اللغات المتخصصة بآداب حلوان
اليوم.. اجتماع بمركز اللغات المتخصصة بآداب حلوان
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