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أخبار البلد

مصر والسويد تحتفلان بذكرى الإنقاذ المشترك لمعابد أبو سمبل.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:45 م
السفير السويدي بالقاهرة
السفير السويدي بالقاهرة
محمود نوفل
يشارك سفير السويد لدى مصر، يان تيسليف، وزير الآثار المصري، د. خالد العناني، حفل علي مدار يومين 21 و 22 أكتوبر الجاري وذلك احتفالًا بالذكرى الخمسين للإنقاذ التاريخي لمعابد أبو سمبل والمهمة الجريئة التي قادها مهندسون سويديون في الستينيات.

ومن جانبه قال السفير السويدي بالقاهرة في بيان صحفي له اليوم إن مهمة إنقاذ معابد أبو سمبل كانت إنجازًا هندسيًا غير مسبوق أجراه خبراء من المهندسين السويديين، لافتا إلي أن العلاقات العميقة بين السويد ومصر لا تزال مستمرة.

وقال تيسليف إن السويد تفتخر بعلاقاتها المستمرة مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك علم الآثار والهندسة، حيث يوجد العديد من الشركات التكنولوجية العالمية السويدية الرائدة في مصر التي تشارك في التنمية الاقتصادية وتوفر حلول فنية على مستوى عالمي".

وأضاف قائلا "هذا وتواصل مصر والسويد التعاون في مجال علم الآثار بالعديد من الاكتشافات الحديثة التي تقوم بها بعثة ترأسها الدكتورة السويدية ماريا نيلسون في جبل السلسلة، كما يعمل البلدين في مجال الابتكار، بما في ذلك حضور العديد من رواد الأعمال والمبتكرين السويديين إلى قمة "رايس اب"، التي تعد أكبر حدث ريادي في منطقة الشرق الأوسط، كجزء من أنشطة السفارة بالتعاون مع مصر تحت شعار #ابداع_السويد_"2018.

ويشار إلى أن عام 1960، شهد بناء السد العالي بأسوان، الأمر الذي أدى إلي ارتفاع مستوى المياه حوالي 60 مترا مما أدي إلى إغراق معابد أبو سمبل حيث بدأت عملية الإنقاذ من قبل الحكومة المصرية واليونسكو وعلماء الآثار في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت مجموعة الشركات السويدية التي شاركت في إنقاذ معابد أبوسمبل فكرة جريئة وهي تقسيم المعابد إلى عدة كتل ونقلها إلى موقع جديد فوق مستوى الماء.

واستغرق نقل المعابد أكثر من 8 سنوات وتمكن الخبراء السويديون من حل معظم العقبات الفنية التي واجهتهم باستخدام حلول هندسية مبتكرة، بالرغم من ضغط الوقت وارتفاع منسوب المياه، وفي 22 سبتمبر عام 1968، تم افتتاح المعابد في موقعهم الجديد ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لهذه المهمة التاريخية.
مصر والسويد تحتفلان بذكرى الإنقاذ المشترك لمعابد أبو سمبل.. صور
مصر والسويد تحتفلان بذكرى الإنقاذ المشترك لمعابد أبو سمبل.. صور
مصر والسويد تحتفلان بذكرى الإنقاذ المشترك لمعابد أبو سمبل.. صور
مصر والسويد تحتفلان بذكرى الإنقاذ المشترك لمعابد أبو سمبل.. صور
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