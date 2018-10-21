انطلاق حملة ﻷني رجل بجامعة العريش برعاية القومى للمرأة

استكمل المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء فعاليات حملة "ﻷنى رجل" بجامعة العريش غدا الاثنين، بحضور الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة.



وانطلقت فعاليات الحملة أمس بمركز شباب العريش بحضور سهام جبريل عضو المجلس القومى للمرأة وايهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء إيزيس حافظ مدير عام إدارة التدريب والتوعية بالمجلس وحسناء الشريف مقررة الفرع والسادة أعضاء الفرع.



وتم عرض أنشطة المجلس بالمحافظة وعمل لقاءات مع تجمعات شبابية داخل المركز وفريق كرة القدم وفريق ذوى الاحتياجات الخاصة وفريق الكشافة خلال اللقاءات تم عرض رسائل الحملة وتم التفاعل بين الشباب المتطوعين والمشاركين.