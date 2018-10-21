إزالة 6 حالات بناء غير مرخصة بمركز دير مواس بالمنيا

اوقفت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، 6 حالات بناء في المهد بدون ترخيص على مساحة 825 مترا بما يخالف قانون 110 لسنة 2008 وذلك خلال حملة للإزالات، نظمتها الوحدة المحلية بمدينة ديرمواس وقرية دلجا بقيادة فاطمة عثمان نائبة رئيس المركز بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الاراضى داخل زمام المركز.



وفى قرية تانوف وبني حرام، أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط.



من جانبه قال على غلاب رئيس المركز، إن تلك الحملات تأتى تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة اى حالة تعد في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.