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عابد يشيد بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:52 م
النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان
ماجدة بدوى
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال عابد في بيان له، إن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، يأتي لسهولة التواصل معهم بطريقة أكثر دقة بالإضافة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030".

وأكد رئيس حقوق الإنسان على أن هذه القاعدة لا تمت بصلة لدخل المواطن في الخارج، أو فرض ضرائب عليهم، مضيفة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه كان هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار "عابد" إلى أهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.

وشدد على حق اللجنة في الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب مما يسهل أعمالها ، وأن هذا القرار سيتيح رؤية واضحة لنحو 8-10 ملايين مصري يعملون في الخارج وتواصلا معهم واستفادة من جهوده، مشيرا إلى أنه فى عصر المعلومات، لابد من أن تكون كل المعلومات مستوفاة وقرار الرئيس بالتوجيه بتشكيل اللجنة قرار هام جدا.
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