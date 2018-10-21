محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة المشكلات وبحث حلها.. صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه المحافظة فى قطاعات التموين والصحة والطرق والبيئة والمواقف والكهرباء والتعليم وغيرها.





حيث تم خلال اللقاء مناقشة مشكلة استخراج البطاقات التموينية، وأكد المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام مستخرجي البطاقات التموينية وإدخال البيانات على موقع دعم مصر، وفيما يتعلق بمبادرة مسح فيروس سي أكد استمرار فعاليات المبادرة فى جميع أنحاء المحافظة وضرورة متابعة الحالات الايجابية مع توفير العلاج المناسب وأكد على تذليل العقبات أمام الأطباء فى المناطق النائية.





وفيما يتعلق بمستشفي يوسف الصديق، أشار محافظ الفيوم إلى أهمية المستشفي ودورها فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي، حيث تضم أقسام الجراحة والكلي والباطنة وغيرها من الأقسام الضرورية.





وفيما يتعلق بالطرق أكد المحافظ على ضرورة حل جميع مشاكل الطرق على مستوي المحافظة وإنارتها وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها، وكلف رؤساء المدن بإزالة أي مطبات تعوق حركة المرور، وفيما يتعلق بالسجل المدني بقرية ترسا أكد على إنهاء أعمال التشطيبات والأعمال الأخري المتبقية حتى يدخل الخدمة قريبًا ويخدم أهالى ترسا والقري والعزب المجاورة.





وشدد المحافظ على موضوع النفايات والمخلفات الخاصة بالعيادات والمستشفيات وأكد على ضرورة التخلص منها بطرق آمنة، وطالب المسئولين المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



