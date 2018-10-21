قنديل: قوة الأهلي تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة









أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي الأهلي أحد القوى الناعمة في مصر بما يملكه من مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجماهير الواعية التي تشجعه في كل مكان.



وأشار "قنديل" إلى أن قوة الأهلي تأكدت في إصرار أبناء النادي على إقرار اللائحة الخاصة بناديهم، وهو ما تحقق في الجمعية العمومية الأخيرة.



وشدد على أن النادي دائما يعمل في صمت من أجل تحقيق أهدافه وطموحات اعضائه وجماهيره.



وأكد أن النادي الأهلي بتوقيعه عقدي الرعاية خلال 48 ساعة يؤكد على مدى قوته وقوة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في إدارة النادي واتخاذ القرارات التي تناسب مكانة النادي وجماهيره العريضة.



وأوضح قنديل أن عقد الرعاية الجديد أظهر مدى إصرار « بريزنتيشن» على الشراكة مع النادي الأهلي , ونجاح الكابتن الخطيب والإدارات المختصة في تحقيق أكبر المكاسب التي تعود على النادي الأهلي ، متمنيا أن يحالف التوفيق النادي الأهلي خلال مباراته المقبلة أمام وفاق سطيف، حتى يصل للمباراة النهائية والحصول على اللقب الافريقى والمشاركة فى كأس العالم للأندية بالامارات.