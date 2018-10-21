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رياضة

محمد الدماطي: عقد الرعاية الجديد نجاح لمجلس إدارة الأهلى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن شهر أكتوبر هو شهر مهم جدا للنادي الأهلي، حيث نجح النادي خلال هذا الشهر في إبرام عقدين للرعاية؛ الأول خاص بالملابس والثاني برعاية للنادي.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بذل مجهودا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، ومعه إدارة التسويق وإدارة الشؤون القانونية من أجل اتمام عقدي رعاية النادى وملابس الفريق الأول.

وأشار إلى أن الأهلي لم يشعر بقلق خلال الفترة الماضية، وأن الخيارات كلها كانت مطروحة أمام النادي في هذا الملف، سواء بطرح الرعاية التسويقية بنفسه أو عن طريق توقيع عقود مع شركة جديدة بعد فسخ العقد مع الشركة السابقة.

وشدد الدماطي على إن توقيع هذا العقد الجديد يمثل نجاحا للنادي ولشركة بريزنتيشن على السواء، متمنيا التوفيق لفريق الكرة في مباراته القادمة أمام وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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