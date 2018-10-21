استئناف الزيارات بين البحرية اليابانية والصينية للمرة الأولى منذ عام 2011

قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الأحد، إن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الصينية تخططان لاستئناف الزيارات المتبادلة لسفنهما البحرية للمرة الأولى منذ عام 2011.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر قولها إنه سيتم الاتفاق على بدء عملية الاستئناف حينما يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الصيني لي كه تشيانج، خلال جولة يقوم بها الأول للعاصمة الصينية بكين تبدأ يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.



وأضاف أحد هذه المصادر أن اليابان قد تدعو سفينة حربية صينية لحضور الاستعراض البحري لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، المقرر إقامته في شهر أكتوبر من العام المقبل.



كما قالت مصادر مطلعة على الأمر، في وقت سابق، إن اليابان والصين أطلقتا آلية للاتصالات الثنائية بينهما، في شهر يونيو الماضي، وإنه من المقرر خلال زيارة آبي المقبلة التوقيع على اتفاق لتيسير التعاون الخاص بعمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة شواطئ البلدين.