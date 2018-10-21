ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استئناف الزيارات بين البحرية اليابانية والصينية للمرة الأولى منذ عام 2011

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الأحد، إن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الصينية تخططان لاستئناف الزيارات المتبادلة لسفنهما البحرية للمرة الأولى منذ عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر قولها إنه سيتم الاتفاق على بدء عملية الاستئناف حينما يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الصيني لي كه تشيانج، خلال جولة يقوم بها الأول للعاصمة الصينية بكين تبدأ يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأضاف أحد هذه المصادر أن اليابان قد تدعو سفينة حربية صينية لحضور الاستعراض البحري لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، المقرر إقامته في شهر أكتوبر من العام المقبل.

كما قالت مصادر مطلعة على الأمر، في وقت سابق، إن اليابان والصين أطلقتا آلية للاتصالات الثنائية بينهما، في شهر يونيو الماضي، وإنه من المقرر خلال زيارة آبي المقبلة التوقيع على اتفاق لتيسير التعاون الخاص بعمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة شواطئ البلدين.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر .. مؤتمر صحفي للنادي الأهلي

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

ممدوح حمزة يحيى تركيا وينتقد الإعلام المصرى ونشطاء يهاجمونه.. صور

أول تعليق بريطاني على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

هجوم على سفارة كندا في اليونان

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

أبرز تصريحات قائد القوات البحرية بمناسبة مرور 51 عاما على عيدها

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

الملك عبد الله الثاني يعلن السيادة الأردنية الكاملة على الباقورة والغمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو
تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟