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أخبار البلد

أبرز تصريحات قائد القوات البحرية بمناسبة مرور 51 عاما على عيدها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
محمد ابراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "القوات البحرية بطولات وإنجازات".

وتحتفل القوات البحرية بالذكرى الحادية والخمسين بأحد أعظم الانتصارات البحرية في التاريخ البحري الحديث، حيث شهد يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967 النصر الذي حققه رجال القوات البحرية في أول معركة صاروخية بحرية في التاريخ وبداية الانتصارات المصرية، مُمهدة بذلك الطريق لحرب الاستنزاف.

وقد قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية استطاعت أن تلقن العدو فيها درسا قاسيا بإغراق أكبر وحدة بحرية له أمام سواحل المدينة الباسلة "بورسعيد".

وفى إطار ذلك ننشر أبرز تصريحات قائد القوات البحرية بمناسبة مرور ٥١ عاما على عيد القوات البحرية.

الفريق أحمد خالد:

-لدينا القدرة على العمل في المياه العميقة وتنفيذ أي مهمة.

- إنشاء قواعد بحرية جديدة لإستيعاب أكبر قدر من القطع الحديثة.

- تسليح القوات البحرية لمواجهة التحديات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط.

- القوات البحرية أكبر وأقوى قوات بحرية في منطقة الشرق الأوسط.

- نمتلك قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفني والصيانة والإصلاح.

- نفذنا خطة شاملة لتطوير العنصر البشري داخل القوات البحرية.

- الدولة المصرية الحديثة بعد 30 يونيو تنتهج سياسة تسليح تتسم بالدقة.

- مصر أصبحت خارج المسارات الرئيسية لتهريب البشر إلى أوروبا.

- إنضمام القطع البحرية يتم بناء على دراسات دقيقة روعى فيها كافة المتطلبات المستقبلية.

- نقوم بحق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة في الاتجاه الشمالي الشرقي.
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