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أخبار البلد

إعدام 6 ملايين جرعة لقاحات بيطرية قادمة من أمريكا في مطار القاهرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:28 م
د. صفوت مبارك مدير
د. صفوت مبارك مدير الحجر البيطري بالمطار
نورهان خفاجي
أعدمت إدارة الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر، شحنة لقاحات بيطرية عبارة عن 6 ملايين جرعة، قادمة من أمريكا لعدم صلاحيتها معمليا.

قالت مصادر بالمطار، إنه أثناء فحص إدارة الحجر البيطري شحنة لقاحات بيطرية، قادمة من أمريكا، عبارة عن 6 ملايين جرعة، اكتشف أنها غير صالحة معمليا، فتقرّر إعدمها. 

وأشارت المصادر، إلى أنه تم الإعدام بمعمل اللقاحات البيطرية بالعباسية، وسط إجراءات خاصة مشددة تحت إشراف الحجر البيطرى برئاسة الدكتور صفوت مبارك، وذلك عقب التأكد من عدم مطابقة الشحنة للمواصفات المعملية المدونة في بيانات الاستيراد.
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