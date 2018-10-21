إعدام 6 ملايين جرعة لقاحات بيطرية قادمة من أمريكا في مطار القاهرة

أعدمت إدارة الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر، شحنة لقاحات بيطرية عبارة عن 6 ملايين جرعة، قادمة من أمريكا لعدم صلاحيتها معمليا.





قالت مصادر بالمطار، إنه أثناء فحص إدارة الحجر البيطري شحنة لقاحات بيطرية، قادمة من أمريكا، عبارة عن 6 ملايين جرعة، اكتشف أنها غير صالحة معمليا، فتقرّر إعدمها.



