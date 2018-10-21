حبس حدثين وإخلاء سبيل آخر في واقعة حريق 3 سيارات إسعاف بجراج قصر العيني

قررت نيابة مصر القديمة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس حدثين 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل آخر في واقعة حريق 3 سيارات إسعاف داخل جراج القصر العينى.





ووجهت النيابة للمتهمين تهم إتلاف وتخريب ممتلكات عامة مع ايداعهم مؤسسات رعاية الأحداث، كما أمرت بإخلاء سبيل الطفل الثالث وتسليمه إلى أهليته.





وكشفت تحقيقات النيابة عن أن والد المتهمين الأول والثاني كان يجرى عملية جراحية بالمستشفى وأثناء زيارته تسللا بصحبة طفل آخر إلى جراج المستشفى وقام الأول بإشعال ثقاب من الكبريت أدت إلى اشتعال السيارة الأولي وانتقال النيران إلى سيارتين أخرتين ، وشاهد فرد الأمن المتواجد بالمكان وعامل النظافة تصاعد ألسنة اللهب وحاولوا السيطرة عليها وأثناء ذلك تمكن الأطفال من الهروب.



