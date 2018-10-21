شاهد.. تعليق لاعب اتحاد جدة بعد تعدي زميله عليه بالضرب

علق حسين عبد الغنى، لاعب "أحد" السعودى على قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب حسن معاذ لاعب اتحاد جدة لمدة سنتين وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف ريال.





غرّد "عبد الغنى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إلى كل الرياضيين الغاليين، أولًا الكابتن حسن معاذ زميل وصديق بغض النظر عمّا حدث





ثانيًا: أنا قد تنازلت عن الحق الخاص لدى الجهة الحكومية

ثالثًا: لم أفرح بقرار الإيقاف إطلاقًا وأتمنى أن تخفف العقوبة





ودشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية هاشتاج #ايقاف_حسن-معاذ ،وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



