وزارة الزراعة تنشئ قسما قضائيا من مستشاري هيئة قضايا الدولة

قرّر د. عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء قسم قضائي من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأكد "أبوستيت" أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام من خلال حصر القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعي لدى الهيئات والجهات الأخرى ومتابعتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه وذلك بالتنسيق مع إدارات الشئون القانونية بالوزارة وهيئاتها.





وأضاف أن الإصلاح الزراعي له حقوق بمليارات الجنيهات لدى الجهات الأخرى وهناك أحكام قضائية لم يتم تنفيذها بسبب وجود عجز في المحامين بإدارات الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرياتها بالمحافظات.





وأضاف وزير الزراعة، أن القسم القضائي يتكون برئاسة المستشار حسام مصطفى على غانم (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة) ويكون رئيسا "طوال الوقت" وعضوية أعضاء الهيئة الآتية أسماؤهم وذلك بالإضافة الى عملهم وهم: "المستشار كمال طاهر الشبراوي عبد الرحمن نائب رئيس "عضوا" ، المستشار سمير مصطفى محمد شراده نائب رئيس "عضوا" ، المستشار اسامة محمد احمد عبد المجيد وكيل الهيئة "عضوا".





وشملت الأسماء "المستشار هلال مصطفى السعيد الفوال وكيل الهيئة "عضوا"، الدكتور ايمن محمد سليمان مرعى مستشار "عضوا"، وليد حسن صالح حسن مستشار مساعد أ "عضوا"، حسين سالم إبراهيم مصطفى مستشار مساعد أ "عضوا".



