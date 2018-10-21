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رياضة

فوافي جاهز لقيادة المقاصة أمام وادي دجلة بكأس مصر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:46 م
باولن فوافى لاعب
باولن فوافى لاعب المقاصة
عمرو الحلوانى
أصبح باولن فوافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل الموافق 24 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر .

وشارك باولن فوافى فى تدريبات المقاصة بشكل طبيعى بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده مدغشقر فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون .

ويعد فوافى واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق الفيومى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .
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