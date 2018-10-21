الآثار تكشف حدوث ظاهرة مهمة غدا.. فيديو

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن العالم سيشهد غدًا "الاثنين" في تمام الساعة 5 و55 دقيقة، ظاهرة مهمة، تتمثل في تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.



وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم "الأحد"، أن تلك الظاهرة تدل على مدى عظمة أجدادنا المصريين الذين كانوا يعملون بأقل الإمكانات ويصدرون للعالم آثارا تحيا على مدار آلاف السنوات.



وأعرب "شاكر" عن أمله في أن يتم تدريس ظاهرة الفلك والهندسة في مصر القديمة للطلاب في المدارس بشكل موسع.