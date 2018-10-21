في عيد ميلادها.. مهن عملت بها داليا البحيري قبل التمثيل

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة داليا البحيري والتي أكملت عيد ميلادها الـ 48 عامًا فهي من مواليد 1970.



وحصدت داليا البحيري على لقب ملكة جمال مصر عام 1990 وعملت بعدة مجالات قبل أن تتجه للتمثيل منها كمرشدة سياحية ثم مقدمة برنامج كما عملت كعارضة أزياء.



وشاركت داليا البحيري في بطولة عدد من الأفلام منها السفارة في العمارة وحريم كريم والغواص ومحامي خلع كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات أبرزها يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وصرخة أنثى.

