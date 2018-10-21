ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. مهن عملت بها داليا البحيري قبل التمثيل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة داليا البحيري والتي أكملت عيد ميلادها الـ 48 عامًا فهي من مواليد 1970.

وحصدت داليا البحيري على لقب ملكة جمال مصر عام 1990 وعملت بعدة مجالات قبل أن تتجه للتمثيل منها كمرشدة سياحية ثم مقدمة برنامج كما عملت كعارضة أزياء.

وشاركت داليا البحيري في بطولة عدد من الأفلام منها السفارة في العمارة وحريم كريم والغواص ومحامي خلع كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات أبرزها يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وصرخة أنثى.
loading...

ترشيحاتنا

محمود الخطيب: عقد رعاية الأهلي مكسب عظيم لأى مستثمر

قرار عاجل من وفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

ليلى غفران لـ صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي.. فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

خناقة في الجو.. مسنة تتعرض للاعتداء بسبب عجزها وبشرتها السمراء.. فيديو

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

رسالة حلا شيحة لشقيقتها هنا بعد زواجها من أحمد فلوكس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

خبير أمن معلومات يكشف عن خطوات مهمة لحماية حسابك على الفيسبوك
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بدءًا من الغد.. فيديو
أول رائد مصري: الهندسة الفضائية ليست كافية للواقع العملي.. فيديو
ليلى غفران لـ صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي.. فيديو
الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟