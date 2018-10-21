رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الابتكار العلمي اليوم

افتتح اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال شكرى نائب رئيس جامعة حلوان، معرض الابتكار العلمى لعرض مشروعات طلبة كلية هندسة المطرية،وهندسة حلوان، وكلية الحاسبات والمعلومات بحلوان ، وكلية التعليم الصناعى بحلوان، الذى تم تنظيمه داخل الحرم الجامعى بحلوان، من قبل أسرة "من أجل مصر" المركزية .



أكد مصطفى حسن الأخ الأكبر بالأسرة ورئيس أتحاد كلية الأداب بجامعة حلوان، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المعرض بدأ اليوم فى تمام الساعة 10 صباحًا ، وتم الانتهاء منه فى تمام الساعة 1.30 ظهرا، والذى تم تنظيمه بقاعة حسن حسنى بالجامعة، وأشار الى مشاركة العديد من الطلاب لمشاهدة المعروضات المقدمة داخل المعرض.



وأضاف مصطفى أن المعرض افتتح بتأدية السلام الجمهورى، وتلاها افتتاح الدكتور ماجد نجم للمعرض، وكلمته التى وجهها بالشكر للأسرة المنظمة للحدث، وتمنيه أن يتكرر هذا الحدث مرة أخرى داخل الجامعة.



جدير بالذكر أن المعرض كان تحت رعاية دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ودكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ودكتور جمال شكرى نائب رئيس جامعة حلوان،و دكتور يسرى شعبان رائد أسرة من أجل مصر المركزية، ودكتور حمدى جمعة نائب رئيس الآسرة، و ياسر الجبالى مسئول الأسرة ، ومصطفى حسن الأخ الأكبر بالأسرة.

