طريقة عمل صينية رقاق البيتزا مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الأحد"، طريقة عمل صينية رقاق البيتزا.
وتشمل طريقة عمل صينية رقاق البيتزا المقادير التالية:
- الرقاق: "كيلو رقاق - نصف كيلو لحمة مفرومة - م ص توم مفروم - ملح وفلفل – قرفة - سمنة"
- لحشو البيتزا: "موتزاريلا – زيتون أسود شرائح – فلفل الوان"
- للشوربة: "لتر شوربة ساخنة – 2 كوب لبن – سمنة – قشطة – ملح وفلفل"
ولمشاهدة التفاصيل وطريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..
وتشمل طريقة عمل صينية رقاق البيتزا المقادير التالية:
- الرقاق: "كيلو رقاق - نصف كيلو لحمة مفرومة - م ص توم مفروم - ملح وفلفل – قرفة - سمنة"
- لحشو البيتزا: "موتزاريلا – زيتون أسود شرائح – فلفل الوان"
- للشوربة: "لتر شوربة ساخنة – 2 كوب لبن – سمنة – قشطة – ملح وفلفل"
ولمشاهدة التفاصيل وطريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..