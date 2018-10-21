ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طريقة عمل صينية رقاق البيتزا مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قدمت الشيف هالة فهمى، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الأحد"، طريقة عمل صينية رقاق البيتزا.

وتشمل طريقة عمل صينية رقاق البيتزا المقادير التالية:
- الرقاق: "كيلو رقاق - نصف كيلو لحمة مفرومة - م ص توم مفروم - ملح وفلفل – قرفة - سمنة"
- لحشو البيتزا: "موتزاريلا – زيتون أسود شرائح – فلفل الوان"
- للشوربة: "لتر شوربة ساخنة – 2 كوب لبن – سمنة – قشطة – ملح وفلفل"

ولمشاهدة التفاصيل وطريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..
loading...

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات داليا البحيري

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

استعدادات في مطار القاهرة لنقل رحلات مصر للطيران إلى مبنى الركاب 2

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حصول بريزنتيشن على حقوق رعاية الأهلي

أخرج لسانه للصحفيين.. حكاية صورة للنحاس باشا أثارت ضجة فى الأربعينيات

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

أبرز تصريحات قائد القوات البحرية بمناسبة مرور 51 عاما على عيدها

محمود الخطيب: عقد رعاية الأهلي مكسب عظيم لأى مستثمر

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو
تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟