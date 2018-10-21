أبوسعدة: رئاسة مصر للشبكة الإفريقية تتويج لدور مجلس حقوق الإنسان

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رئاسة مصر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى إفريقيا تأتي تتويجا لدور المجلس القومي وريادته فى مجال حقوق الانسان، لاسيما وأن المجلس يتمتع بمصداقية كبيرة ومصنف من الفئة أ وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



وقال "أبو سعدة" في تصريح لـ"صدى البلد" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد من المؤسسين للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية منذ رئاسة الدكتور بطرس غالى والذى لديه ثقل لدى الدول الإفريقية كبير، وكذلك الوزير محمد فائق الذى يعد من قيادات حركة التحرر فى إفريقيا نظرا للدور البارز الذى لعبته مصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذلك من خلال العمل على تعزيز الاستقلال وتأكيد حق تقرير المصير للشعوب الافريقية.

