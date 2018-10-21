سراج الدين: عقد رعاية الأهلي انطلاقة نحو آفاق استثمارية جديدة

أبدي محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بتوقيع عقد رعاية النادي اليوم مع شركة بريزنتيشن بعد مفاوضات قال عنها إنها لم تكن سهلة، ولكن رؤية مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سهلت كثيرا من هذه الخطوة.



وأضاف سراج أن ترتيب وتنظيم هذا الملف قبل توقيع عقد الرعاية السابق سهل كثيرا من مهمة مجلس الإدارة في تنظيم العمل على الراعي الجديد حتى تم إنهاء التفاوض مع شركة بريزنتيشن أمس وتوقيع عقد الرعاية اليوم.



وأكد أن التعاون مع بريزنتيشن في أكثر من ملف مثل القناة والبث والرعاية سيزيد من صيغة التفاهم بين الطرفين، ويسهل من طريق مليء بالنجاحات في المستقبل.



ونوه سراج إلى أن الكابتن الخطيب في مفاوضاته التي انتهت مؤخرا مع بريزنتيشن كان حريصا للغاية على كل ما يخص الامتيازات لأعضاء النادي وإدارته طوال مدة التعاقد .



وتمنى سراج في ختام حديثه أن تكون الشركة الأكبر في الاستثمار الرياضي في مصر هي عنصر فاعل ومساهم في مسيرة الأهلي الاستثمارية التي بدأت مؤخرا بإقرار لائحة تسمح ببنود الاستثمار وسيكون عقد الرعاية هذا هو انطلاقة نحو آفاق استثمارية جديدة وضخمة.