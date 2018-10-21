نصر فريد واصل: لا يجوز إطلاق كلمة كافر على أهل الذمة

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز إطلاق كلمة كافر على غير المسلمين من أهل الذمة الآمنين المسالمين.



وأوضح «واصل» في تصريح له على هامش مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تحت عنوان : «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، أن كلمة ذمي التي تطلق على أهل الكتاب من غير المسلمين، هي شرف لهم، مشيرًا إلى أن كلمة ذمي تعني أنهم في ذمة الله سبحانه وتعالى ، لذا لا يجوز إطلاق لفظ كافر على أهل الذمة، فكلمة كافر تطلق على من يحمل السلاح فقط.



وأضاف أن جميع الأنبياء عقيدتهم ودينهم الإسلام، وكذلك أتباعهم أيضًا يعتبروا مسلمين من حيث عقيدتهم بالنبي وفي معاملاتهم، فالخلاف في مجال الشريعة فقط، مؤكدًا أن كل أعضاء الشرائع السماوية هم مسلمون، فإن كان الشخص مسيحي الديانة إلا أنه مسلم بعمله.



وتابع: فالإسلام يعترف لغير المسلمين بعقيدتهم على ما آمنوا عليه، وإذا ما دخلوا مع المسلمين في إطار أمان وسلام.

