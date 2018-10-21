ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

نصر فريد واصل: لا يجوز إطلاق كلمة كافر على أهل الذمة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:46 م
الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء
أمل فوزي
قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز إطلاق كلمة كافر على غير المسلمين من أهل الذمة الآمنين المسالمين.

وأوضح «واصل» في تصريح له على هامش مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تحت عنوان : «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، أن كلمة ذمي التي تطلق على أهل الكتاب من غير المسلمين، هي شرف لهم، مشيرًا إلى أن كلمة ذمي تعني أنهم في ذمة الله سبحانه وتعالى ، لذا لا يجوز إطلاق لفظ كافر على أهل الذمة، فكلمة كافر تطلق على من يحمل السلاح فقط.

وأضاف أن جميع الأنبياء عقيدتهم ودينهم الإسلام، وكذلك أتباعهم أيضًا يعتبروا مسلمين من حيث عقيدتهم بالنبي وفي معاملاتهم، فالخلاف في مجال الشريعة فقط، مؤكدًا أن كل أعضاء الشرائع السماوية هم مسلمون، فإن كان الشخص مسيحي الديانة إلا أنه مسلم بعمله.

وتابع: فالإسلام يعترف لغير المسلمين بعقيدتهم على ما آمنوا عليه، وإذا ما دخلوا مع المسلمين في إطار أمان وسلام.
loading...

ترشيحاتنا

إعدام 6 ملايين جرعة لقاحات بيطرية قادمة من أمريكا في مطار القاهرة

جدل بين الجماهير السعودية بسبب إيقاف معاذ حسن

الخطيب: سعداء بإصرار برزنتيشن على عقد رعاية الأهلي

الجارديان تفضح ممارسات نظام أردوغان ضد الصحفيين

موعد مباراة المصري القادمة أمام فيتا كلوب

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

مساعد وزير الداخلية: مبادرة الرئيس السيسي أفرجت عن 115 ألف سجين.. صور

ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن حالة الطوارئ

الكويت ترحب بقرارات الملك سلمان بشأن قضية جمال خاشقجي

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو
تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟