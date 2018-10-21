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فن

الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 11 من بانوراما الفيلم الأوروبي.. الأربعاء المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تعقد إدارة "سينما زاوية"، ظهر يوم الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا بمقرها الجديد داخل سينما كريم في شارع عماد الدين، لإعلان تفاصيل الدورة ال11 من بانوراما الفيلم الأوروبي.

وذكرت الإدارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المؤتمر سيحضره كل من المخرجة والمنتجة ماريان خوري مديرة شركة "أفلام مصر العالمية" والمدير التنفيذي لسينما زاوية يوسف الشاذلي، بالإضافة إلى عدد من الشركاء في الدورة المقبلة.

وكانت الدورة العاشرة من المهرجان السنوي للبانوراما التي أقيمت خلال الفترة من الثامن وحتى 18 نوفمبر الماضي، شهدت عرض 55 فيلما من 26 دولة أوروبية، منها فرنسا، المملكة المتحدة، الدنمارك، السويد، إيطاليا، وألمانيا.
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