الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 11 من بانوراما الفيلم الأوروبي.. الأربعاء المقبل

تعقد إدارة "سينما زاوية"، ظهر يوم الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا بمقرها الجديد داخل سينما كريم في شارع عماد الدين، لإعلان تفاصيل الدورة ال11 من بانوراما الفيلم الأوروبي.





وذكرت الإدارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المؤتمر سيحضره كل من المخرجة والمنتجة ماريان خوري مديرة شركة "أفلام مصر العالمية" والمدير التنفيذي لسينما زاوية يوسف الشاذلي، بالإضافة إلى عدد من الشركاء في الدورة المقبلة.



