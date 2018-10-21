الأندية ترفض إلغاء بند الـ8 سنوات في عمومية الجبلاية

سادت حالة من الرفض بين صفوف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لمقترح إلغاء بند الـ 8 سنوات من لائحة النظام الأساسي.



ويعقد مجلس الجبلاية ، فعاليات الجمعية العمومية على مدار يومي 30 و 31 اكتوبر الجاري ، من أجل تعديل بعض بنود اللائحة إلى جانب إجراء الانتخابات التكميلية على مقعدي الثنائي حازم وسحر الهوارى بعد تقديمهما الاستقالة عقب تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالحبس مدة 5 سنوات.



وطالب ممثلو الأندية الرافضة بعدم ادراج إلغاء بند الثمان سنوات فى جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة.