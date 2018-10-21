ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأندية ترفض إلغاء بند الـ8 سنوات في عمومية الجبلاية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
يسري غازي
سادت حالة من الرفض بين صفوف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لمقترح إلغاء بند الـ 8 سنوات من لائحة النظام الأساسي.

ويعقد مجلس الجبلاية ، فعاليات الجمعية العمومية على مدار يومي 30 و 31 اكتوبر الجاري ، من أجل تعديل بعض بنود اللائحة إلى جانب إجراء الانتخابات التكميلية على مقعدي الثنائي حازم وسحر الهوارى بعد تقديمهما الاستقالة عقب تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالحبس مدة 5 سنوات.

وطالب ممثلو الأندية الرافضة بعدم ادراج إلغاء بند الثمان سنوات فى جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

محمود الخطيب: عقد رعاية الأهلي مكسب عظيم لأى مستثمر

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

أردوغان سجان الصحفيين: لم يحدث انتهاك للحقوق في تركيا منذ 16 عاما

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

تسمم 8 عمال شربوا مياها من جركن ملوث بمبيد حشري في الشرقية

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

رسالة حلا شيحة لشقيقتها هنا بعد زواجها من أحمد فلوكس.. صور

الأردنيون يحتفلون بقرار الملك عبدالله الثاني عن الباقورة والغمر

أسرة هارب من قضية قتل تهاجم قوات الأمن وتحطم سيارة شرطة في قنا

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

خبير أمن معلومات يكشف عن خطوات مهمة لحماية حسابك على الفيسبوك
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بدءًا من الغد.. فيديو
أول رائد مصري: الهندسة الفضائية ليست كافية للواقع العملي.. فيديو
ليلى غفران لـ صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي.. فيديو
الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟