كشف حساب لمحافظ الشرقية في 60 يوما بعد توليه المنصب.. ممدوح غراب يرفع شعار طلبات المواطنين أوامر.. ويؤكد: لا مكان للقمامة في العاصمة ..صور

- محافظ الشرقية: جئت لخدمة المواطنين

- جولات بمختلف المراكز والمستشفيات تحصل على نصيب الأسد من جهود المحافظ - الأهالي: ننتظر منه الكثير ونتمنى ان يعمل للمحافظة - يجب ان يستمع لمشاكلنا ويعمل على حلها





في 30 أغسطس، أعلن رئيس الوزراء عن اختيار الدكتور ممدوح غراب، كمحافظ جديد للشرقية خلفا للواء "خالد سعيد" محافظ الشرقية السابق، وعقب حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتجهت أنظار ما يزيد على 8 ملايين مواطن شرقاوي إلي الدكتور ممدوح غراب المحافظ الشرقية الجديد، عاقدين آمالًا كثيرة عليه منتظرين منه حل العديد من الملفات الشائكة.





فيما لم يكذب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، خبرا حيث بدأ مهام عمله بعدد من الجولات بمدينة الزقازيق بالإضافة إلى العديد من التصريحات التي تحمل رسائل طمأنينة لمواطني الشرقية، مؤكدا أنه جاء لخدمة المواطنين وسوف يعمل علي حل مشاكلهم بمختلف قري ومراكز المحافظة .





من جانبهم فقد طالب عدد من أهالي مدينة الزقازيق من المحافظ، النظر إلى مشكلة القمامة والتي أصبحت تمثل خطرا عليهم وعلى صحة أبنائهم بالإضافة إلى انتشار وانبعاث الروائح الكريهة منها.





فيما طالب أهالي مركز ابوكبير من محافظ الشرقية نظرة الى مستشفى ابو كبير والتي انعدمت بها الخدمات بالإضافة إلى غياب الأطباء والتي أصبحت السمة السائدة بالمستشفى وأيضا ضرورة الاهتمام بالطرق التي تربط المركز بالعاصمة.





فيما كان لأهالي مشتول السوق ، طلبات ايضا ، حيث وجه أهالي مشتول السوق نداءا الى الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية بضرورة زيارة المركز وتفقد المستشفى والمدارس والتعرف بنفسه على المشاكل المنتشرة والتي يعاني منها أبناء مشتول السوق.





فيما طالب عدد من الأهالي، الدكتور ممدوح غراب، أن يستمع لكافة مشاكل المواطنين وان يعمل على حل شكواهم وان يعمل لصالح المحافظة ، وابنائها وان يكون بمثابة الأب لجميع ابناء المحافظة، وان لا يغلق باب مكتبه في وجه أحد .





فيما تمنى أهالي محافظة الشرقية أن يستمر على هذا الأداء وان يكون العصا التي يخاف منها المسئول الفاسد، وان يتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدوة له وألا تكون جولاته هذه لفترة معينة ويجلس بعدها في مكتبه مثل سابقيه.





من جانب آخر، فقد رفع غراب، شعار الجولات الميدانية والنزول إلى مختلف المراكز من أجل التعرف علي مشاكل المواطنين وشكواهم والعمل على حلها.





وقام المحافظ، بزيارة تفقدية لمستشفى المبره بمدينة الزقازيق للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى، كما تجول داخل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشددًا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية بالوحدة ومراجعتها بإستمرار ، وقال لن أسمح بأي تقصير أو إهمال في العمل و إحالة كافة وقائع الإهمال للنيابة العامة حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين .





والتقى المحافظ، بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مشددًا على انتظام جدول أطباء الجامعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى والاهتمام بأعمال النظافة وحسن معاملة المرضى.





كما قام بزيارة منطقة التأمين الصحي، مشددًا على حسن إستقبال المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر مراعاة لكبر سنهم وظروفهم الصحية.





كما تجول داخل حجرات التأمين الصحي للإطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وقام بنفسه بالإطلاع على تواريخ صلاحية الأدوية والمستلزمات داخل الأماكن المخصصة لها وقال أن الدولة تولي إهتمامًا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن وللقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بمهام عملهم على أكمل وجه خاصة المرور الميداني اليومي على كافة المشروعات والخدمات التي تنفذها الحكومة ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وتذليل العقبات ، وقال : حاسبوا المقصرين والمهملين في آداء عملهم وطبقوا القانون على المخالفين إعلاءًا لمبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المجد ومجازاة المقصر ، وكذلك فتح قنوات إتصال مباشر مع المواطنين للتعرف على إحتياجاتهم وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة .





وأكد انه لن يسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة منع التعديات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.





كما أمر المحافظ ، بالاهتمام بأعمال النظافة بشكل يومي بمحيط المدارس ونزع الملصقات من على الجدران والتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها وأصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم للحفاظ على نظافة المدن والوجه الحضاري والجمالي لها وتفعيل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمستشفى فاقوس العام لمتابعة الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى وللتأكد من تواجد النوبتجيات المحددة لتقديم الخدمة للمرضى .





كما تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات ووحدة غسيل الكلى ، كما تفقد مبنى الطوارئ والذي لم يتم تشغيله حتى الآن وطلب من اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات بإعداد تقرير فوري عن أسباب تأخر الأعمال بالمبنى وعدم تسلمه لوزارة الصحة حتى الآن ليقوم المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء وتشغيل المبنى ليمثل صرحًا طبيًا جديدًا يضاف للمنظومة الصحية بقطاع شمال الشرقية .





كما شملت جولة المحافظ تفقد قسم الحضانات والذي يضم 12 حضانة مشددًا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى متمنيًا لهم السلامة .





واختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات بفاقوس وإلتقى بمدير المستشفى مطالبًا بإعداد تقرير عن عدم إستكمال الأعمال بعدد 2 جناح داخل المستشفى للتواصل مع الجهات المعنية وإتخاذ مايلزم لسرعة تشغيله والإستفادة منه للإرتقاء بالمنظومة الصحية داخل مركز ومدينة فاقوس .





كما قرر غراب، إحالة مدير مستشفى أبو كبير المركزي ورؤساء أقسام الجودة والمتابعة والتمريض بوحدة حضانات الأطفال بمستشفى أبو كبير المركزي للتحقيق للإهمال والتقاعس في العمل ولعدم متابعة أعمال ومواعيد الصيانة الدورية على الأجهزة الطبية المستخدمة في الوحدة ، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمستشفى أبو كبير المركزي ، حيث تبين للمحافظ أن آخر موعد للتفتيش على الأجهزة لمتابعة أعمال الصيانة كان نهاية العام الماضي مؤكدًا أن أعمال الصيانة تتم بصفة شهرية طبقًا للاشتراطات الصحية وحفاظًا على المرضى بالمستشفى .



