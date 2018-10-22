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برلمان

برلمانية: وجود قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج تساهم في حصر أعدادهم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:20 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
أشادت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بقرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، مشيرة إلى أننا سبق وأن طالبنا كنواب فى البرلمان بهذا المطلب منذ فترة طويلة.

وأشارت عجمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون هذه اللجنة ستقوم بدورها فى حصر أعداد المصريين في الخارج على مستوى العالم، مؤكدة أنها خطوة أولى وقوية للم شمل المصريين في الخارج تحت دستور واحد.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على ضرورة ان تقوم هذه اللجنة بالتعرف على أحوال المصريين فى الخارج وتقدم لهم كل الخدمات المطلوبة وأن تعمل على رصد مشاكل وحلها.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات "الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إضافةً إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
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برلمانية: وجود قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج تساهم في حصر أعدادهم

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