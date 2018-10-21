الأردنيون يحتفلون بقرار الملك عبدالله الثاني عن الباقورة والغمر

أشاد الشعب الأردني بالقرار التاريخي الذي أعلنه الملك عبدالله الثاني بن الحسبن ملك الأردن، اليوم الأحد، والذي يقضي بإنھاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقیة السلام مع إسرائیل.



وأكد الأردنیون على مواقع التواصل الاجتماعي تأييدهم للقرار الذي وصفوه بـ «التاریخي، الموافق للإرادة الشعبیة».



ومن جانبه، وصف رئیس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، قرار الملك عيبدالله الثاني بأنه قرار صائب يعبر عن إرادة الشعب.



وقال الطراونة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن «السیادة الأردنیة تتمثل بقیادة البلاد نحو القرار الصائب؛ جلالة الملك ینتصر لإرادة الأردنیین الحرة باستعادة الباقورة والغمر، ویغلق الباب أمام محاولات النیل من استقلالیة قراراتنا».

