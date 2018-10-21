خبير أمن معلومات يكشف عن خطوات مهمة لحماية حسابك على الفيسبوك

كشف المهندس أحمد رمضان يوسف خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، عن خطوات هامة لحماية حساب المواطنين الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك.



ونصح «رمضان»، بعمل حماية ثنائية أثناء الدخول علي الحساب وهو طلب دخول كود معين مع الإلكتروني والرقم السري الخاص بالمستخدم، للتأكد من عدم دخول أي شخص من جهاز آخر ويطلب بالرد على الأسئلة التي حددها المستخدم من قبل.



وحذر خبير أمن المعلومات، من إضافة أصدقاء مجهولين أو غير موثوق فيهم أو عمل رقم سري سهل يكون سهل الدخول أو فتح خدمة الـ GPS وتجنب فتح أي روابط مجهولة المصدر، مشددا على حفظ البريد الإلكتروني والرقم السري وعدم إعطائها لأي شخص أخر، مؤكدا أن الفيسبوك أصبح وسيلة تواصل أساسية بحاجة إلى حماية عالية.