ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر جداول دراسة الدبلوم العام للتربية بجامعة حلوان

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
مارتينا صبحي
نشرت كلية التربية بجامعة حلوان ، جداول دراسة الدبلوم العام فى التربية للنظام عن بعد لعام 2018/2019م،

وذكرت الكلية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أن أمتحانات العملى لمقرر سيكولوجية التعليم والتعلم والتدريس، سيكون يوم الجمعة الموافق 21 من ديسمبر القادم، ليبدأ فى تمام الساعة 8 صباحًا وحتى 11.30 صباحًا .

جدير بالذكر أن الدراسة بالمعامل قد بدأت من يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر الجاري، وستسمر حتى يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر القادم .

ننشر جداول دراسة الدبلوم العام للتربية بجامعة حلوان
ننشر جداول دراسة الدبلوم العام للتربية بجامعة حلوان
ننشر جداول دراسة الدبلوم العام للتربية بجامعة حلوان
ننشر جداول دراسة الدبلوم العام للتربية بجامعة حلوان
loading...

ترشيحاتنا

مصرع موظف وإصابة ضابط و3 جنود شرطة في حادث تصادم ببنها

خناقة في الجو.. مسنة تتعرض للاعتداء بسبب عجزها وبشرتها السمراء.. فيديو

الخطيب: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من البطولات والألقاب

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

صدقت الصحافة وإن كذبوا.. فنانون نفوا أخبار ارتباطهم ثم أثبتت الأيام صحتها

الأردنيون يحتفلون بقرار الملك عبدالله الثاني عن الباقورة والغمر

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بدءًا من الغد.. فيديو

شاهد.. تعليق لاعب اتحاد جدة بعد تعدي زميله عليه بالضرب

أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول خاشقجي بعد غد

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم
أبو ذكرى: مصر متواجدة بقوة على الخريطة السياحية والإعلامية للدول العربية ..فيديو
جولة قيادات الداخلية ورموز الإعلام داخل سجن المزرعة .. فيديو
عبد الدايم: قصر ثقافة شرم الشيخ سيسهم في تفعيل وتنشيط السياحة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟