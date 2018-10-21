ننشر جداول دراسة الدبلوم العام للتربية بجامعة حلوان

نشرت كلية التربية بجامعة حلوان ، جداول دراسة الدبلوم العام فى التربية للنظام عن بعد لعام 2018/2019م،



وذكرت الكلية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أن أمتحانات العملى لمقرر سيكولوجية التعليم والتعلم والتدريس، سيكون يوم الجمعة الموافق 21 من ديسمبر القادم، ليبدأ فى تمام الساعة 8 صباحًا وحتى 11.30 صباحًا .



جدير بالذكر أن الدراسة بالمعامل قد بدأت من يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر الجاري، وستسمر حتى يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر القادم .



