خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي أن عقد رعاية برزنتيشن للاهلي يبرز قيمة الكيان الأحمر كهرم رياضي عظيم للرياضة المصرية



وقال "مرتجي" في مداخلة هانفية لبرنامج " وان تو" مع حازم امام عبر اثير "أون سبورت اف ام" إن عقد الرعاية يمثل اكبر مصدر دخل للنادي الأهلي، مشددا على أن الاهلي يسعى للحفاظ على الريادة ومواكبة مصاريف النادي



وأضاف أن جميع أعضاء مجلس الادارة سعداء بالتعامل مع شركة يديرها اشخاص على قدر من الاحترام والاحترافية.



وعن شركة الملابس الجديدة التي ستوفر الزي للاعبي الأهلى، أكد "مرتجي" أن شركة امبرو شركة انجليزية عظيمة وسبق لها رعاية ملابس الاهلي في الثمانينات، مشددا على أن الشركة كانت حريصة على الفوز بعقد رعاية ملابس النادي



وفجر عضو مجلس ادارة النادي الاهلي مفاجأة، قائلا: "ان عقد الملابس لا يوجد فيه عائد مادي ولكن في حالة الفوز سيكون هناك عائد بالاضافة لخصم 15 % على ملابس الشركة لاعضاء الجمعية العمومية.