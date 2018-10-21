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أخبار العالم

قسطنطين كوساتشو: انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية ابتزاز لروسيا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:02 م
رئيس اللجنة الدولية
رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف
لانا طارق
اعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية هو ابتزاز لروسيا.

وكتب كوساتشوف عبر حسابه على الفيس بوك: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن المادة الخامسة عشرة من المعاهدة تنص على انسحاب أحادي الجانب منه، ولكن في ظروف استثنائية، مع تبريرهم للأسباب، ويكون ذلك خلال فترة ستة أشهر، وحتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية لهذا الغرض، الأمر الذي يجعلنا نتعامل مع تصريح ترامب على أنه بمثابة ابتزاز مستمر بدلًا من كونه عمل قانوني مكتمل".

ولفت كوساتشوف، الانتباه إلى التناقض الموجود فى نص بيان ترامب الموجه للصحفيين، ويظهر ذلك عندما قال "أمريكا لن تتخلى عن معاهدة الحد من الأسلحة النووية ، إذا وافقت روسيا والصين على تحديثها."

ووفقا له، فإن هذا "إما جهل بالمعاهدة أو لعبة للجمهور"، حيث تنص المادة 16 من المعاهدة على أنه "يجوز لكل طرف اقتراح تعديلات لهذه المعاهدة".. "هذه بالفعل ما حاولت روسيا فعلة حيث دعت أمريكا مرارا و تكرارا إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن أمريكا لم تسعى طويلا للحفاظ على المعاهدة وقررت ببساطة التخلي عن الاتفاقية .
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