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برلمان

برلمانية: وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج يساعد في رصد مشاكلهم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:48 ص
النائبة سامية كمال
النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة سامية كمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج سيساهم في التواصل فيما بين الدولة المصرية ومواطنيها فى الخارج ، حتى يكونوا على دراية كبير بمشاكلهم ومعاناتهم في الخارج.

وأشارت كمال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود قاعدة بيانات لمواطنينا في الخارج سيجعلنا نستمع إلى مطالبهم وحتى نعرف حجم تواجدهم في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنها ستجعلنا على تواصل دائم معهم، الأمر الذي يمنحهم الشعور بالأمن والأمان.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات "الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إضافةً إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
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