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ملفات

«استرداد أراضي الدولة تحذر».. ستتم محاسبة أي مسئول يقصر في أداء مهمته لحماية أراضي الدولة.. تعامل المواطنين في التقنين مع أي أشخاص أو جهات غير معنية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
لجنة استرداد أراضى الدولة:
-التزام جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة على أراضيها
-الإبلاغ عن أى أشخاص أو جهات تروج لقدرتها على إنهاء إجراءات التقنين
-هيئة الرقابة الإدارية تتلقى أى شكاوى من المواطنين تخص تقنين الأراضى
- إجراءات التقنين تتم متابعتها بشكل دقيق من كافة الجهات الرقابية

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، على التزام جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة على أراضيها، التى تم استردادها من خلال موجات الإزالة الإحدى عشر بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، مع وضع آلية للمتابعة المستمرة والتحرك فور وقوع أى تعد على هذه الأراضى.

وأكدت اللجنة على وجود تنسيق كامل فى هذا الشأن مع مجلس الوزراء وإتفاق على محاسبة أى مسئول يقصر فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة أو يسمح بإهماله فى عودة التعديات مرة أخرى.

وشددت اللجنة على أهمية عدم تعامل المواطنين فى تقنين الأراضى مع أى أشخاص أو جهات غير معنية بملف التقنين ، حيث تم تحديد جهات التقنين فى اللجان التابعة للمحافظات أو جهات الولاية فى بعض الحالات، ودون ذلك لا تملك أى جهة أخرى التعامل فى هذا الملف.

وطالبت اللجنة المواطنين بالإبلاغ عن أى أشخاص أو جهات تروج لقدرتها على إنهاء اجراءات التقنين، كما طالبت بعدم قبول المواطن سداد أى رسوم غير المحددة بشكل قانونى بقرارات مجلس الوزراء.

وقالت مصادر باللجنة أن هيئة الرقابة الإدارية تتلقى أى شكاوى من المواطنين تخص تقنين الأراضى سواء من خلال فروعها بالمحافظات أو عبر موقعها الإلكترونى أو عبر وسائل التواصل الموجودة على موقعها، وذلك حماية للمواطنين من أى محاولات استغلال يمارسها البعض للتربح من وراء ملف التقنين سواء كانوا موظفين أو أشخاص من خارج الجهات الحكومية.

وقالت المصادر إن إجراءات التقنين تتم متابعتها بشكل دقيق من كافة الجهات الرقابية تحت إشراف اللجنة العليا، ولن يحصل أى مواطن على أكثر من حقه، وستكون هناك مواجهة حاسمة لأى محاولا تحايل أو تزوير للحصول على تقنين على خلاف القانون.

وكشفت المصادر أن لجان التقنين تعمل على مدار الأسبوع لانتهاء من هذا الملف حيث تمت معاينة ما يزيد عن 30 ألف حالة وتسعير نسبة كبيرة منها، تمهيدا لإجراءات التعاقد بعد سداد طالبوا التقنين حق الدولة ،وأن هناك توجيهات واضحة من اللجنة للمحافظات بالإسراع للانتهاء من المعاينات وتسعير الاراضي، التى تتوافر لها شروط التقنين على أن تقدم كل محافظة تقرير نصف شهرى بما أنجزته فى هذا الملف.

وأوضحت أن اللجنة لا تكتفى بهذا وإنما تتابع بشكل يومى مع المحافظات من خلال الأمانة الفنية لها برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى من أجل إنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل وتذليل الصعاب التى يمكن أن تواجه بعض المحافظات.
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