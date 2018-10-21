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رياضة

تعرف على المباريات التى يغيبها ميسى عن برشلونة بعد اصابته

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
إسراء أشرف
تعرّض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، لإصابة قوية خلال مشاركته مع البارسا أمس، أمام فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة رسميًا، عن غياب ميسي لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته في مواجهة إشبيلية، بكسر في الذراع اليمنى.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، والمقربة من نادي برشلونة عن المباريات التي سيغيب عنها النجم الأرجنتيني وهي:

إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا) - 24/10/2018
ريال مدريد (كلاسيكو الدوري الإسباني) - 28/10/2018
كولتورال ليونيسا (كأس ملك إسبانيا) - 31/10/2018
رايو فاليكانو (الدوري الإسباني) - 3/11/2018
إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا) - 6/11/2018
ريال بيتيس (الدوري الإسباني) - 11/11/2018

وخرج ميسي من لقاء أمس في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعد ما سجل الهدف الثاني لصالح البارسا بثلاث دقائق.

وحقق الفريق الكتالوني، الفوز على نظيره الأندلسي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالليجا.
تعرف على المباريات التى يغيبها ميسى عن برشلونة بعد اصابته
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