تعرف على المباريات التى يغيبها ميسى عن برشلونة بعد اصابته

تعرّض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، لإصابة قوية خلال مشاركته مع البارسا أمس، أمام فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.





وأعلن نادي برشلونة رسميًا، عن غياب ميسي لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته في مواجهة إشبيلية، بكسر في الذراع اليمنى.





وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، والمقربة من نادي برشلونة عن المباريات التي سيغيب عنها النجم الأرجنتيني وهي:





إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا) - 24/10/2018

ريال مدريد (كلاسيكو الدوري الإسباني) - 28/10/2018

كولتورال ليونيسا (كأس ملك إسبانيا) - 31/10/2018

رايو فاليكانو (الدوري الإسباني) - 3/11/2018

إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا) - 6/11/2018

ريال بيتيس (الدوري الإسباني) - 11/11/2018





وخرج ميسي من لقاء أمس في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعد ما سجل الهدف الثاني لصالح البارسا بثلاث دقائق.



