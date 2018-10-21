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أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم.. انخفاض الفراخ البيضاء والأمهات تصل إلى 21 جنيها للكيلو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الأحد، انخفاضا في الأسعار، حيث سجلت الفراخ البيضاء 24 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه واحد عن سعر أمس "السبت".

كما بلغت أسعار الفراخ الساسو 27 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.75 لـ 8 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 3.5 - 3.75 جنيه.

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 21 جنيهًا للكيلو.
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