أول تحرك من الخارجية لإنشاء قاعدة بيانات المصريين بالخارج

طالب أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، الجالية المصرية بالتواصل مع السفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال بالأسلوب الذي يرونه مناسبا هاتفيا أو إلكترونيا للإسهام في بناء قاعدة بيانات المصريين بالخارج.



وقال سفير مصر في كندا في تغريدة له على موقع التدوينات القصير "تويتر": أرجو من جميع المصريين في مختلف أرجاء كندا التواصل مع السفارة.. مصر محتاجة خبراتكم جميعا".



وتابع: "سنبذأ عملا دؤوبًا في كندا للإسهام في بناء قاعدة بيانات المصريين بالخارج"، مشيرا إلى قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعضوية ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.