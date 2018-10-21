وفد وفاق سطيف يستقبل بعثة الأهلي وسط اهتمام إعلامي كبير

كلف نادي وفاق سطيف الجزائري وفدًا رسميًا من مسئوليه لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي وصلت ظهر اليوم الى الجزائر؛ استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين مساء بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان في استقبال بعثة الأهلي وفدًا إعلاميا جزائريًا كبيرًا، حيث حرص الجميع على التقاط الصور الخاصة بوصول البعثة وسط استفسارات بالجملة حول التشكيل الأقرب للقاء، وأسباب غياب بعض اللاعبين عن القائمة ورؤية الجهاز الفني للمباراة المرتقبة بين الفريقين.



يذكر أن الأهلي قد فاز على وفاق سطيف الجزائري 2-0 في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في القاهرة يوم 2 أكتوبر الماضي.