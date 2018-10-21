بلقيس تحتفل بالعيد الوطني لعمان في السلطنة.. 22 نوفمبر

تستعد النجمة اليمنية بلقيس لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة العيد الوطني المجيد لسلطنة عمان على مسرح المدينة بالعاصمة السلطانية مسقط وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر المقبل.



يذكر أن "بلقيس" طرحت مؤخرا أغنية "أهلا يا ماما" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع أسامة سعيد، وإخراج Fabrizio Notari عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.