لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

يعد الموف بجميع درجاته من أجمل الألوان المبهجة فهو يشعرنا بالسعادة والمرح ويساعد فى التخلص من المشاعر السلبية كما أنه يكسر حالة الملل والرتابة لذا فتواجده داخل المنزل من الأشياء الضرورية فى ظل ضغوط الحياة المتزايدة التى يتعرض لها الجميع.





عرضت صفحة "بهجة دار"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة مختلفة من الأفكار العصرية لاستخدام اللون الموف فى منزلك.





استخدام اللون الموف فى ديكور المنزل يعد من الأمور الغريبة نوعًا ما وغير منتشرة لذا يتخوف البعض من تجربة هذا اللون أو شراء بعض قطع الديكور بهذا اللون.



