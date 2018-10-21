ليلى غفران تكشف عن كواليس إصابتها بشلل ونقلها للمستشفى .. فيديو

تحدثت الفنانة ليلى غفران عن كواليس مرضها وتطورات حالتها الصحية بعد أن أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع في الضغط أدى إلى جلطة في المخ.



وقالت غفران في ندوة بموقع "صدى البلد" : "غبت عن الوعي تماما وكنت وحيدة في المنزل وقامت صديقة مقربة بإسعافي وهي كانت تعلم أنني مجهدة منذ أيام وطلبت سيارة الإسعاف على الفور".



وأضافت النجمة المغربية : "اصيبت ايضا بذبحة صدرية واكتشف الأطباء أن الجلطة جاءت نتيجة لارتفاع شديد في ضغط الدم نتيجة ضغوطات نفسية وتراكمات من الماضي".



وتابعت : "الفريق الطيب الذي تولى مهمة علاجي ساعدني كثيرا في اجتياز المرض وخاصة العلاج الطبيعي لأنني فقدت الحركة تمامًا وأصيبت بشلل كامل".



ولفتت ليلى الى أن الاطباء اخبروها بأن هي فقط التي تتمكن من معالجة نفسها وتماثلها للشفاء بالإرادة والمثابرة والانتظام على العلاج".



وكشفت أنها لازالت تواصل مرحلة علاجها حتى وقتنا هذا لكي تنهي رحلة العلاج بنسبة نجاح تصل لـ100%.



