شاروبيم يتفقد مجمع مدارس بنى عبيد.. صور

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مجمع مدارس بني عبيد الابتدائية والاعدادية والتجريبية يرافقه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، والمهندسة رابحة دياب رئيس مجلس المدينة .





وتفقد "شاروبيم" الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واستمع إلى جزء من حصة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي، مشيدا بدور المعلمين في تنشئة الأجيال، كما تفقد عددا من فصول رياض الأطفال، وفصل متعدد السنوات.





وأشاد شاروبيم بالمستوى الراقي لمدارس مجمع بني عبيد وعلى رأسها المدرسة التجريبية، موجها التحية لجهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني،مطالبا بالحفاظ على هذا المستوى لمجمع المدارس.



