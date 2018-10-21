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برلمان

دعم مصر يعلن موافقته على مد حالة الطوارئ.. ويؤكد: تعاهدنا على حماية الوطن

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:53 م
الدكتور عبدالهادى
الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على خطاب رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وكذلك بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام مجلس النواب اليوم.

وأكد القصبى، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن النواب تعاهدوا على حماية الوطن فى ظل مؤامرات ومخاطر تحيط بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن هناك من يسعى للتدخل فى الشئون الداخلية من خلال خلايا موجودة بيننا تعمل لصالح قوى خارجية قائلا: "نواب شعب مصر لن يقبلوا التدخل فى شئوننا الداخلية".

وأشار إلى أن ما حققته الدولة المصرية على الصعيد العالمى من نجاح اجتماعي واقتصادي، لم يكن يتحقق لولا نعمة الأمن التى أنعم الله علينا بها، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على توفير الأمن للبلاد والعباد، كما وجه التحية أيضا لرجال الجيش والشرطة لتضحياتهم من أجل حماية الوطن وهو الأمر الذى قوبل بتصفيق حاد من نواب البرلمان.
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