اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها.. اليوم

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عقد اجتماعاتها؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وخطط عمل اللجان خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون العربية "آخر تطورات العلاقات المصرية - السودانية"، فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.



وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، كما تبحث لجنة العلاقات الخارجية إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، كما تناقش لجنة الشئون الأفريقية خطة عمل اللجنة ووضع رؤية واستراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادي الرابع.



وتبحث لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروع قانون المرور المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و 60 عضوًا آخرين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.. وتستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.



وتناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. كما تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإعلاميين، وذلك بمشاركة لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والقوى العاملة.



وتعرض لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورؤيته في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، والوقوف على معوقات التنفيذ، وذلك بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وسبل مواجهتها.



وتستكمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، بمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتواصل لجنة التعليم والبحث العلمي مناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.



وتواصل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص وزارة الأوقاف، وتناقش لجنة السياحة والطيران المدني مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع.



وتستمع لجنة الشؤون الصحية، إلى بيان الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة.. وتناقش لجنة النقل والمواصلات مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، واستئناف دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، بمشاركة مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، و الشئون الدستورية والتشريعية.



وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد تولي المهندس عمرو طلعت الوزارة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية مصر 2030"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بمشاركة مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، فيما تتابع لجنة الإدارة المحلية تنفيذ توصيات اللجنة التي صدرت عنها بدور الانعقاد العادي الثالث فضلًا عن متابعة طلبات البيانات الصادرة عن اللجنة، بشأن بعض الموضوعات الهامة المعروضة عليها والتي لم يرد لها رد من الحكومة بشأنها حتى الآن، وذلك لاستكمال المناقشات.

