عبارة تصطدم بيختين قبالة سواحل انجلترا

قالت وكالة البحرية وخفر السواحل في بريطانيا، اليوم الأحد، إن عبارة صدمت يختين على الأقل ثم جنحت جراء الضباب الكثيف قبالة جزيرة وايت بجنوب انجلترا.



وأوضح خفر السواحل أن مواطنا اتصل بخدمة الطوارئ بعد أن سمع نداءات استغاثة من ميناء كاوز ولكن بعد عملية بحث مكثفة قامت بها فرق الانقاذ تبين أنه لم يكن هناك أحد في المياه أو مفقود.



وقالت شركة رد فانيل المشغلة للعبارة (رد فالكون) والتي كان على متنها 56 شخصا إنه تم تعويمها، مضيفة أنه تم "انزال جميع الركاب والسيارات بسلام".