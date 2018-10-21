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منوعات

تكلم تحتجز.. مدرسة ثانوية تفرض قانون الصمت على الطلاب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
نهى حمدي
انتقادات لاذعة وجهت إلى إحدى المدارس الثانوية بسبب قرارها الجديد، التي تقر فيه إجبار الطلاب على الصمت خلال اليوم الدراسي، ومن يُخالف سينال جزاءه. 

حيث قامت مدرسة Ninestiles School ، في مدينة برمنجهام الإنجليزية، بإرسالة رسالة لأولياء الأمور تبلغهم بتطبيقهم قرارا جديدا وهو"عدم السماح بالضوضاء بمجرد بدء اليوم الدراسي"، بحسب ما ذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية.

وأكدت المدرسة أن القرار سيتم تطبيقه بدءا من الاثنين 5 نوفمبر المقبل، فيما بررت المدرسة قرارها، بأنها تهدف لوصول الطلاب بهدوء وجاهزون للتعلم وتقديم المعلمون أي معلومات يحتاجونها بسرعة وبسهولة، ومن يخرق هذه القاعدة سيكون جزاؤه الاحتجاز لمدة 20 دقيقة.

وكان نص الرسالة التي تلقاها الآباء كالآتي: "بدءًا من يوم الاثنين 5 نوفمبر، سوف يتنقل الطلاب حول المبنى في صمت، وسيضمن ذلك وصول الطلاب بهدوء ومستعدين للتعلم ويمكن للموظفين تقديم أي معلومات يحتاجونها بسرعة وبسهولة".

فيما وجد الآباء هذا القرار غير منطقي، فيقول والد أحد الطلاب : "من المفترض أن يتحدث الأطفال ، ومن المفترض أن تشجع المدرسة على المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى تعليمهم الحقائق".

بينما تساءل ولي الأمر: "لماذا تريد المدرسة تعليم الأطفال أن يكونوا كائنات خرساء؟".
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