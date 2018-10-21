مصر تحتضن أبناءها بالخارج.. رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم.. نواب البرلمان: يهدف للتواصل معهم.. وتوظيف قدراتهم فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة

وكيل قوى عاملة البرلمان تطالب حصر عمال المصريين فى الخارج ضمن قاعدة البيانات

عابد يشيد بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج برلمانية: وجود قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج ستساهم فى حصر أعدادهم نائبة: وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج يساعد فى رصد مشاكلهم









أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكدوا أن هذا القرار أتي لسهولة التواصل معهم بطريقة أكثر دقة بالإضافة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030" ، كما طالبوا بأهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات، كما أكدوا على ضرورة ان تقوم هذه اللجنة بالتعرف على أحوال المصريين فى الخارج وتقدم لهم كل الخدمات المطلوبة وأن تعمل على رصد مشاكل وحلها.





فى البداية أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.





وقال عابد في بيان له، إن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، يأتي لسهولة التواصل معهم بطريقة أكثر دقة بالإضافة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030".





وأكد رئيس حقوق الإنسان على أن هذه القاعدة لا تمت بصلة لدخل المواطن في الخارج، أو فرض ضرائب عليهم، مضيفة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه كان هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.





وأشار "عابد" إلى أهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.





وشدد على حق اللجنة في الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب مما يسهل أعمالها ، وأن هذا القرار سيتيح رؤية واضحة لنحو 8-10 ملايين مصري يعملون في الخارج وتواصلا معهم واستفادة من جهوده، مشيرا إلى أنه فى عصر المعلومات، لابد من أن تكون كل المعلومات مستوفاة وقرار الرئيس بالتوجيه بتشكيل اللجنة قرار هام جدا.





وأشادت النائبة/ مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بهذا القرار ، مؤكدة على أهمية هذا القرار ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا فى إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.





وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة فى بيان صحفى لها بأهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.





وطالبت بحصر العمال المصريين فى الخارج ضمن قاعدة البيانات، كى نستطيع متابعة عمال مصر ومعرفة ما يتعرضون له من مشكلات والعمل على حلها.





وأشادت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بقرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج ، مشيرة إلى أننا سبق وان طالبنا كنواب فى البرلمان بهذا المطلب منذ فترة طويلة.





وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد ان تكون هذه اللجنة ستقوم بدورها فى حصر اعداد المصريين فى الخارج على مستوى العالم ، مؤكدة انها خطوة أولى وقوية للمل شمل المصريين فى الخارج تحت دستور واحد.





وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على ضرورة ان تقوم هذه اللجنة بالتعرف على أحوال المصريين فى الخارج وتقدم لهم كل الخدمات المطلوبة وأن تعمل على رصد مشاكل وحلها.





وقالت النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج سيساهم فى التواصل فيما بين الدولة المصرية ومواطنيها فى الخارج ، حتى يكونوا على دراية كبير بمشاكلهم ومعاناتهم فى الخارج.





وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود قاعدة بيانات لمواطنينا فى الخارج سيجعلنا نستمع إلى مطالبهم وحتى نعرف حجم تواجدهم فى أى دولة بالعالم ، بالإضافة إلى أنها ستجعلنا على تواصل دائم معهم ، الأمر الذى يمنحهم الشعور بالأمن والأمان.





وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات "الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إضافةً إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.



