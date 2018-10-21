سينما زاوية تستقبل فيلما سينمائيا عن دخول المرأة السينما

تستقبل سينما زاوية مساء اليوم الأحد العرض السينمائي للفيلم الروائي القصير "وأنا رايحة السينما" ضمن ختام مهرجان شنيت الدولي للأفلام القصيرة.



و"أنا رايحة السينما" هو فيلم روائي قصير مستقل (24 دقيقة) كتابة وإخراج سندس طارق بعدسة عبدالرحمن سالم، ويتناول الفيلم "مشاكل" يومية لشخصيات الفيلم (ليلي: تمثيل لينا الرفاعي، ياسمين: تمثيل شروق شبل ومريم: تمثيل مريم نوحي) بشكل روتيني يليق بمدينة القاهرة، تدور أحداث الفيلم في يوم ما من أيام مهرجان المرأة السينمائي في القاهرة حيث تذهب كل من بطلات الفيلم مشوار ما وينتهي بها الأمر في السينما.



وساهمت مؤسسة شنيت في دعم للفيلم على هيئة work sessions للمخرجة الصغيرة تحت إشراف كل من الكاتبة وسام سليمان والمخرجة هبة يسري ودعم مادي من شنيت (40% من إنتاج الفيلم).