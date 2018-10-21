مساعد وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية للمحافظين ونوابهم نوفمبر المقبل

قال المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية لتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري التنسيق حاليا لدورة المحافظين الجدد الذين لم يتمكنوا من حضور الدورة الأولى للمحافظين.



وأشار خلال حواره لصدى البلد، الى انه من المتوقع ان تعقد في شهر نوفمبر المقبل مع الدورة الثانية لنواب المحافظين ولكن بشكل منفصل.



وأوضح ان الغرض من الدورة نقل خبرات العاملين بالمحليات وخبرة التعامل مع الشارع ،وشرح قوانين الإدارة المحلية ومهام المحافظ والنواب كما نص عليها القانون.