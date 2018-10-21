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ثقافة

أمسية شعرية للشاعر حسن طلب بالمكتبة الثقافية بالمعادى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقد نادي أدب المعادي بالمكتبة الثقافية العامة لحي المعادي بالتعاون مع أكاديمية السادات أمسية ثقافية بمناسبة انتصارات أكتوبر، مع الشاعر الكبير حسن طلب أحد أبطال الحرب، وأدارت الأمسية الشاعرة عبير زكي رئيس نادي أدب المعادي، ودراسة وتحليل للدكتورة رشا غانم دكتوراه الأدب العربي والدكتورة عايدي علي جمعة دكتور الأدب العربي، بحضور الشاعر أشرف أبو جليل، وليد الدشلوطي، الروائي مصطفى سليمان، الشاعر ضياء الكيلاني.

تناولت الندوة التعريف بالشاعر الدكتور حسن طلب وأهم ما يميز أشعاره من التنوع والحداثة والجمع بين أهداف قومية وأهداف الغزل، ثم تحدث الدكتور حسن طلب عن حرب أكتوبر وما أضافته له من خبرة حياتية، وأن هذه الحرب كان لابد لها الانتصار لأنها تم انتظارها كثيرا والشباب تظاهروا لكي تقوم هذه الحرب لتزيل آثار النكسة وكان لابد أن يُكتب لها النصر لأنها كانت تدار بحب من كل أفراد الجيش.

كما أن أشعاره في هذه الفترة اكتسبت قيمة تدل على شهادة هذه الحرب وما ارتبط به من تراب سيناء ورائحة الدخان، وتناولت الدكتورة رشا غانم قصائد الدكتور حسن مثل: "البنفسج، الزبرجد، وشم على نهدي فتاة، لا نيل إلا النيل بالنقد والتحليل".

ثم تناول الدكتور عايدي ديوان "ٱيه حرف الجيم" بالنقد والتحليل، أعقب ذلك أمسية شعرية قدّم خلالها الدكتور طلب بعض قصائده وقام أيضا الحضور بإلقاء القصائد الخاصة بهم.
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